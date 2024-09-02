Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılan törende, askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı da törende okundu. Erdoğan mesajında, "Eskişehir ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle bir kutlu anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi, kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için, büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Eskişehir'in bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.