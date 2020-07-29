Eskişehir'de istinat duvarına ünlü ressamların tablolarının replikaları asıldı

AA

Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi'nde zeminin toprak hacmini tutmak amacıyla yapılan duvar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesince ünlü ressamların birbirinden özel eserleriyle donatıldı.

Duvardaki 30 tablo arasında Pablo Picasso'nun "Soytarılar", Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa", Claude Monet'nin "Şemsiyeli Kadın" gibi önemli eserlerin yanı sıra Türk ressamlar İbrahim Çallı, Neşet Ünal, Nuri İyem gibi isimlerin de resimleri yer alıyor.

Tablolarla renklenen duvarın önüne gelen vatandaşlar, burada öz çekim yapıyor.

- Özellikle gençler ilgi gösteriyor

Mahalle sakinlerinden Necati Aydın Koş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Resimlerden oluşan duvara özellikle gençlerin ilgi gösterdiğini belirten Koş, "Herkes duvara asılan tablodan memnun. Duvarlar güzel oldu." dedi.

Hüseyin Ercan da bomboş bir istinat duvarı yerine tablolarla renklendirilmesinin tercih edildiğini söyledi.

Ercan, "Torunum da ressam olacak, şu anda öğrenim görüyor. Onun da burayı görmesini tavsiye edeceğim. Gayet güzel oldu. Bütün tablolara yakından bakıyorum." diye konuştu.

Rahim Çağatay ise bu güzel çalışmanın korunması gerektiğini belirtti.

Resimleri inceleyen 9 yaşındaki Behiç Efe Baş, arkadaşlarıyla gelip geçerken baktığı tabloların mahalleye renk kattığını ifade etti.