Olay, 20 Eylül 2013 tarihinde Eskişehir'in İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Levent D., Kütahya'dan Eskişehir'e gelen arkadaşı Burçin Kul'u evinde misafir etti. Levent D., bir süre evinde kalan Burçin Kul'u, iddiaya göre eşi S.D.'ye cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek bıçakla öldürdü. Duran, evinin banyosunda 5 parçaya ayırdığı cesedi bahçesine gömdü.

Burçin Kul'un annesi, polise başvurarak oğlunun 20 Eylül 2013 tarihinden bu yana kayıp olduğunu bildirdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu tarafından oluşturulan özel ekip, olayı araştırmaya başladı. Levent D., polislerin araştırma yaptığını öğrenince kayınbiraderi Yalçın Kırmızı ile birlikte evinin bahçesindeki ceset parçalarını çıkararak poşet içerisine koydu. Duran ve kayınbiraderi daha sonra poşetlerdeki ceset parçalarını Bozdağ mevkiine götürerek burada toprağa gömdü.

CESET 4 YIL SONRA BULUNDU

Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kayıp olan Burçin Kul'un en son Levent D.'nin yanında kaldığı belirlendi. Ekipler teknik takip neticesinde Duran'ı 16 Kasım 2017 tarihinde gözaltına alındı. Duran sorgusunda Burçin Kul'u, eşi S.D.'ye cinsel saldırıda bulunduğu için bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi de gömdüklerini itiraf etti. Levent D.'nin gösterdiği yerde iş makinalarıyla yapılan kazıda Burçin Kul'a ait olduğu değerlendirilen insan kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Polis ekiplerinin gözaltına aldıkları Levent D., kayınbiraderi Yalçın Kırmızı (32) ve baldızı Yasemin Cengiz (31) sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Levent D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Yalçın Kırmızı ve Yasemin Cengiz adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Levent D., Yalçın Kırmızı, Yasemin Cengiz ve cinsel saldırıya uğradığını öne sürülen S.D. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına bugün başlanıldı.

"BICAĞI EŞİM SAPLADI"

Tutuklu sanık Levent D. duruşmada cinayeti kendisinin değil eşinin gerçekleştirdiği öne sürerek, "Eşim bana 'Burçin bana tecavüz etti. Zorla uyuşturucu kullandırdı' dedi. Burçin Kütahya'ya gitmişti. Bizde kalıyordu. Kütahya'dan dönünce onunla bu konuyu konuştuk. Burçin sinirlenerek bıçak çıkardı beni elimden yaraladı. Arbede sırasında eşim S.D. elindeki bıçağı Burçin'in boğazına sapladı. Öldüğünü anlayınca, cesedini bahçeye gömdük. Daha sonra da cesedi bahçeden çıkarıp dağlık alana gömdük. Olayı ben üstlenmiştim ancak cinayet bu şekilde oldu" diye konuştu.

MAHKEME HEYETİ İNANDIRICI BULMADI

S.D.'de de cinayeti kendisinin işlediğini öne sürerek, "Ben öldürdüm. Olay eşimin anlattığı gibi olmuştur. Ölenin tecavüzüne uğradım" dedi.

Mahkeme heyeti cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen S.D.'yi tutuklamadı, Levent D.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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