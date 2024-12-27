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        Haberler Gündem Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor - Güncel haberler

        Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor

        Eskişehir'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 21:38 Güncelleme: 27.12.2024 - 21:38
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        Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor
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        Kar yağışına yakalanan vatandaşlar, kentin beyaza bürünen kısımlarında fotoğraf çektirdi.

        Polis ekipleri trafikte gerekli önlemleri alırken, sürücüler de araçlarıyla trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

        Belediye ve Karayolları ekipleri, trafikte yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı önlemler aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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