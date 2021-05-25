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Eskişehir'de karı koca ve çocuklarını öldürmekten yargılanan sanığına biri ağırlaştırılmış 3 müebbet hapis

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un, evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık, biri ağırlaştırılmış 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de karı koca ve çocuklarını öldürmekten yargılanan sanığına biri ağırlaştırılmış 3 müebbet hapis
AA

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya, maktul İlkay Tokkal'ın eski ortağı tutuklu sanık M.Ş.B. (29),cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmayı izleyen maktul Emel Tokkal'ın ilk evliliğinden olan kızı Beyzanur Kayaalp, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Karar öncesi son sözleri sorulan M.Ş.B ise savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Evi bahane ederek alacak verecek meselesine döndürmüşler konuyu. Biz bu ev konusunu İlkay ile çözmüştük. Evin parasını ödedim. Bu aileyle beraber ağladım, beraber güldüm. Özel günlerinde bile beni çağırırlardı. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. İlkay'ın babasının defin işlerini bile yaptım. Çocuğu elimde büyüdü. Neden böyle bir şey yapayım? Bunları neden öldüreyim? Yemeklerimizi bile paylaşıyorduk. Kanıt olarak bulunan çorap bana ait değil. Cenazeye bile katılmama izin vermediler. Bu cinayetle hiçbir alakam yok. Kafamı yastığa koyduğumda rahatça uyuyorum. Vicdanım rahat. Olan benim çocuklara olacak. Cinayeti işleyen kişi, aradığınız kişi ben değilim."

Mahkeme heyeti, sanığı, İlkay ve Emel Tokkal'ı "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis, çiftin oğulları Ali Doruk Tokkal'ı "kasten öldürme" suçundan ise 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Beyzanur Kayaalp, adliyeden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığa verilen cezalara ilişkin, "Bence çok şanslı biri. Şu an hak ettiğinden daha iyi bir yere gitti." dedi.

- Olay

​​​​​​​Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk Tokkal'ın cansız bedenleri bulunmuştu. Aile fertlerinin bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti. Cinayetlerle ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Bu kişilerden, cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın eski ortağı M.Ş.B. tutuklanmıştı.

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