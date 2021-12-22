Eskişehir'de kayıp çiftçi ölü bulundu 0:00 / 0:00

AA

İlçede ikamet eden Yıldırım Töre'den pazar gününden beri haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hareket geçen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri Doğanca Mahallesi'ndeki eski bir kum ocağında Töre'ye ait traktörü terk edilmiş vaziyette buldu.

7 KİLOMETRE UZAKLIKTA ÖLÜ BULUNDU

Evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Töre'nin bulunması için, Jandarma, AFAD Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, 8 araç, 2 insansız hava aracı ve bir arama kurtarma köpeğiyle arama yaptı.

Yıldırım Töre'nin cesedi, traktörünün bulunduğu yere yaklaşık 7, ilçe merkezine ise 1,5 kilometre uzaklıkta boş bir arazide bulundu.

AA'nın haberine göre; Töre'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.