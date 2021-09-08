Eskişehir'de kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

AA

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Volkan D, maktul yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, kendisinin olay günü hiçbir tabancayı kullanmadığını dile getirerek, "Ben kardeşimi kesinlikle öldürmedim. Normalde ailemle yaşamıyordum. Babam memlekete gittiği için mecburen ailemde kalmaya başladım. Kız kardeşimin kendisini neden öldürdüğünü bilmiyorum." dedi.

Sevda D'nin arkadaşı O.Ç. ise tanık olarak verdiği ifadede, olay günü maktul ile yolda tesadüfen karşılaştığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Sevda canının sıkkın olduğunu söyledi. Nedenini sordum, söylemedi. Bir süre birlikte yürüdük. Daha sonra yanımızda bir araç durdu. Araçtan sanık Volkan D. ve amcası olduğunu öğrendiğim bir kişi indi. Bana 'arabaya bin, eve gidip konuşacağız' dediler. Binmedim. Sonra aramızda tartışma çıktı ve beni darbettiler. Oradan kaçtım. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Olay sonrası onlardan şikayetçi oldum fakat daha sonra şikayetimden vazgeçtim."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Geçen yıl ağustosta Sevda D, merkez Tepebaşı ilçesindeki evinde ölü bulunmuş, olayda kullanıldığı düşünülen silahın evdeki dolabının üzerinde bulunması nedeniyle ağabey Volkan D. gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.