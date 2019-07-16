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Eskişehir'de korkunç kaza: 3 ölü, 6 yaralı

AA

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Korkunç kazada 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı

trafik kazası

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Vedat Gönder yönetimindeki hafif ticari araç, Erbap Mahallesi Sakaryabaşı Meydanı yakınlarında Remzi Demirel'in kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada Figen Demirel (50),Ceyda Demirel (18) ile Cevahir Ünal (79) hayatını kaybetti.

Yaralanan Remzi Demirel, Selver Demiral, Vedat Gönder, Reyhan Gönder, Şükrü Kantar, Kader Kantar, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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