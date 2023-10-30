Eskişehir'de otomobil kamyona çarptı: 2 ölü

Eskişehir'de dönüş yapmak isteyen kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu Hamidiye kavşağında meydana geldi. Satılmış Cura idaresindeki kamyona, dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada arkasından gelen Ali Budak yönetimindeki otomobil çarptı.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

DHA'nın haberine göre; kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Ali Budak ile yanındaki Havva Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Satılmış Cura, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Ali ve Havva Budak'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.