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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de otomobil kamyona çarptı: 2 ölü

        Eskişehir'de otomobil kamyona çarptı: 2 ölü

        Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dönüş yapmak için manevra yapan kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 01:05 Güncelleme: 30.10.2023 - 01:06
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        Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü
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        Eskişehir'de dönüş yapmak isteyen kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu Hamidiye kavşağında meydana geldi. Satılmış Cura idaresindeki kamyona, dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada arkasından gelen Ali Budak yönetimindeki otomobil çarptı.

        OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

        DHA'nın haberine göre; kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Ali Budak ile yanındaki Havva Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Satılmış Cura, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

        Ali ve Havva Budak'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Kaza nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
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