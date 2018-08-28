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Eskişehir'de oyuncular idmanda çıkmadı

Eskişehirspor'da yaşanan lisans sorunu sebebiyle futbolcular antrenmana çıkmadı. Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, tesislere gelen taraftarlara teşekkür ederek açıklamalarda buldu. Çapa, Son saniyeye kadar direnmeye devam edeceklerini söyledi

28 Ağustos 2018 Salı, 20:19:37 | Güncelleme:

Eskişehirspor'da son dönemlerde yaşanan sorunlar giderek çözülmez bir hal alıyor. Son olarak oyuncuların lisanslarının çıkmaması üzerine Eskişehirsporlu futbolcular akşam gerçekleştirilecek olan antrenmana katılmadı. Yaklaşık 500 taraftarın da futbolcuların antrenmanını izlemek için geldiği Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bulunan oyuncular ise birer birer tesislerden ayrıldı.

"DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, tesislere gelen taraftarlara teşekkür ederek açıklamalarda buldu. Son saniyeye kadar direnmeye devam edeceklerini söyleyen Çapa, "Gönül isterdi ki sezon sonunda burada buluşalım. Bizim elimizde kupa olsun, sizi burada güzel bir şekilde ağırlayalım. Ama maalesef bugünkü ortam ve şartlar bizi değişik bir şekilde karşı karşıya getirdi. Öncelikle ben size teşekkür etmek istiyorum. Hem futbolculara hem ekipteki arkadaşlara hem de bize, hem de şahsıma destek çıkmanız bizim için gurur vericiydi. Sizlerle birlikte olmak bizim için gerçekten ayrıcalık. Bunu az da olsa, bir sefere de mahsus da olsa Balıkesirspor karşılaşmasında çok iyi bir şekilde yaşadım iç sahada. Deplasmanda oynamış olduğumuz iki karşılaşmada da aslında deplasmanda oynamadık. İçeride oynadık. Taraftarın o kadar yolu kat ederek gelmesi inanılmaz bir şey ama bu şekilde olmamalıydı. Bu şehir ve sizler bunları hak etmiyorsunuz. İnşallah ayın 31'ine kadar değişik şeyler olmuş olur. İnşallah hep birlikte bundan sonrası için güzel şeyler yaşarız. Bunu ümit ederiz bundan sonra. Ama biz son saniyeye kadar siz nasıl direniyorsanız, biz de direnmeye devam edeceğiz. bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncu arkadaşlarımıza gelince onlara da gönül koyamayız. Çünkü onlarda bu güne kadar ellerinden gelen fedakarlığı yaptılar. Bundan sonraki süreçte de burada olurlarsa tabii ki mutlu olacağız. Olmazlarsa da kesinlikle ne sizler ne de bizler sitem etmemeliyiz. Ben sizlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. İnşallah cumartesi günü birlikte statta oluruz" dedi.

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