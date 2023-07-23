Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaş kurtarıldı

        Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaş kurtarıldı

        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaş vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaş kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alınan bilgiye göre Şeker Mahallesi'ndeki Aydın Arat Parkı içinden geçen Porsuk Çayı'nın kenarında oturan Mustafa Turunç (20) ile İlyas Yalman (23) henüz bilinmeyen bir nedenden suya düştü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Suda çırpınan İlyas Yalman, vatandaşlar ve polis ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Suda kaybolan ve ekipler tarafından bulunarak kıyıya çıkarılan Mustafa Turunç ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle hayata döndürüldü.

        Hayati tehlikesi devam eden Mustafa Turunç, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Eskişehir
        #eskişehir haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde
        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde
        Galatasaray Zaha transferini açıkladı!
        Galatasaray Zaha transferini açıkladı!
        Galatasaray, Bakambu'nun maliyetini açıkladı
        Galatasaray, Bakambu'nun maliyetini açıkladı
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!