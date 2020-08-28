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Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de işçileri taşıyan servis otobüsünün devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını hayatını kaybederken, çok sayıda işçi yaralandı.

eskişehir kaza
AA

Eskişehir'de bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Mehmet İlik idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, Eskişehir-Ankara kara yolunda otogar yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi.

Kazada, işçilerden Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ve 11 işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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