Eskişehir'de silahla yaralama olayının şüphelisi iki kişi yakalandı

AA

Mustafa Kemal Mahallesi Porsuk Bulvarı'ndaki Eskişehir Pasajı girişinde Aşır Ö. ile Kemal Y. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Kemal Y, üzerinde taşıdığı tabancayla Aşır Ö'ye ateş edip olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Aşır Ö, 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahla yaralama olayının şüphelisi Kemal Y. ile yanında bulunan Yasemin Y, kısa süre sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yenibağlar Mahallesi Balkan Caddesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan Kemal Y'nin üzerinden bir tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, Yasemin Y'nin üzerinden ise hırsızlık sonucu elde edilmiş olduğu değerlendirilen bir tam altın ile altın kolye ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal Y. tutuklandı. Yasemin Y. ise serbest bırakıldı.