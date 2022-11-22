Silahlı kavga: 2 kardeş ağır yaralandı 0:00 / 0:00

DHA

Eskişehir'de barlar sokağında iki grup arasındaki çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerince bir şüpheli tabancayla yakalandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki barların bulunduğu Vural Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şüpheli A.G. belinden çıkardığı tabanca ile R.A. ve kardeşi Ş.A'yı bacaklarından vurup yaraladı daha sonra yanındaki arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Yaralanan kardeşler ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. DHA'nın haberine göre; iki kardeşin de hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kardeşi tabanca ile bacağından vurarak yaralanan şüphelinin A.G. olduğu belirledi. Kısa sürede tabancasıyla birlikte yakalanan A.G. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.G. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi.