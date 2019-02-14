Eskişehir'de Gökmeydan Mahallesi Ayan Sokak'ta bulunan tek katlı evde sobadan sıçrayan alevler nedeniyle yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan Hikmet Ülkü ile eşi Hacer ve oğlu Emre Ülkü dumandan etkilendi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. AA'nın haberine göre; yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Hikmet Ülkü, eşi ve oğlu Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Aile üyelerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.