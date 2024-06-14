Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'tefecilik' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Polis ekiplerince 12 şüpheli, evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin yaptığı incelemede şüphelilerin yüksek faizle borç para vererek karşılığında senet imzalattığı, baskı ve cebirle yaklaşık 153 milyon lira haksız kazanç elde belirlendi. Soruşturma sürüyor.