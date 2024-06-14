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        Haberler Gündem Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı - Güncel haberler

        Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

        Eskişehir'de polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, yüksek faizle borç para vererek karşılığında senet imzalattığı, baskı ve cebirle yaklaşık 153 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 18:11 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:11
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        Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
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        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'tefecilik' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Polis ekiplerince 12 şüpheli, evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Polisin yaptığı incelemede şüphelilerin yüksek faizle borç para vererek karşılığında senet imzalattığı, baskı ve cebirle yaklaşık 153 milyon lira haksız kazanç elde belirlendi. Soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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