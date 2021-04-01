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HaberlerGündem3. SayfaBöyle hırsızlık görülmedi! Vagon parçaları çalmaya kalktılar ve... - Haberler
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Eskişehir'de tren vagonlarından parça söken şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir’de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait trenlerin buluşma alanındaki tren vagonlarından parça çalmayı denerken suçüstü yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Böyle hırsızlık görülmedi! Vagon parçaları çalmaya kalktılar ve... - Haberler
DHA

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi´nde tren yollarının kontrolünü yapan Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, trenlerin buluşma noktalarından Karagözler mevkisinde, park halindeki tren vagonlarından demir parçaların söküldüğünü tespit etti.


Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli E.A.´yı yine demir parçaları söktüğü sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 36 bin lira olan 17 adet hava hortumu, 2 adet koşun takımı, 2 adet triblivalf ve merdiven parçaları demir yollarına teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

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