Böyle hırsızlık görülmedi! Vagon parçaları çalmaya kalktılar ve... - Haberler

DHA

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi´nde tren yollarının kontrolünü yapan Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, trenlerin buluşma noktalarından Karagözler mevkisinde, park halindeki tren vagonlarından demir parçaların söküldüğünü tespit etti.





Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli E.A.´yı yine demir parçaları söktüğü sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 36 bin lira olan 17 adet hava hortumu, 2 adet koşun takımı, 2 adet triblivalf ve merdiven parçaları demir yollarına teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.