Atölye çalışmalarında yağlı boya, akrilik, heykel ve tekstil gibi farklı disiplinlerin yer aldığını aktaran Toker, "Keyifli bir çalıştay olacağına inanıyorum. Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce her şey çok güzel organize edilmiş. Dört dörtlük her şeyi hazırlamışlar. İstediğimizin çok üzerinde güzel bir organizasyonla karşı karşıyayız. Bizler de güzel eserler üreteceğimize inanıyorum" diye konuştu.