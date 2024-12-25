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        Haberler Gündem Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 20:22 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:22
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, şüpheliler M.G, A.Y, D.Y. ve V.G'nin adresleri arandı.

        Aramalarda, 820,31 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 77 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan M.G'nin 19 yıl 10 ay 3 gün, A.Y'nin 12 yıl 6 ay ve D.Y'nin 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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