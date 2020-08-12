Eskişehir'de yangın mağduru sağlık çalışanının evi Ahbap Derneği tarafından yenilendi

AA

Geçen nisan ayında Emek Mahallesi'ndeki evi yangında kullanılamaz hale gelen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli 33 yaşındaki İbrahim Damar'ın durumundan haberdar olan Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından sağlık çalışanına yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Ahbap Derneği Eskişehir gönüllüleri, evin tadilatının yapılmasının yanı sıra mobilya ve beyaz eşyaların teminini sağladı.

Yenilenen evine kavuşan Damar, AA muhabirine annesi ve babasıyla yaşadığı iki katlı müstakil evlerinde çıkan yangın sonrası zor günler yaşadığını anlattı.

Yangından birkaç saat öncesinde evde olduğunu aktaran Damar, "İşe gitmek için evden çıktım. Daha sonra telefonum çaldı. Komşularım evimizin yandığını söylediler. Şoke oldum. Eve gittiğimde zaten her şey kül olmuştu." dedi.

Damar, yaşadıkları talihsiz olay sonrası Ahbap Derneğinin desteğiyle moral bulduğunu vurgulayarak "Evimiz kullanılmaz hale gelmişti. Biz ailecek bir süre binanın alt katında yaşamaya çalıştık. Fakat itfaiyenin çalışmalarında ikinci kata sıkılan suyu beton emmiş. Birinci katta üstümüze su damlıyordu. Ahbap Derneği sağ olsun bize çok destek oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Bize tekrar evimizi verdiler." ifadesini kullandı.