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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de yaşlı adam evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın öldüğü, komşularının kötü koku ihbarı sonrası polis ekiplerinin eve girmesiyle anlaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 00:56 Güncelleme: 16.08.2024 - 01:01
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        Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

        Esentepe Mahallesi Oruçhan Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında yalnız yaşayan Mehmet Özen'in yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        AA'nın haberine göre; polis ekipleri eve girdiklerinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özen'in cenazesi, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.

        Özen'in yaklaşık bir ay önce Yalova'dan Eskişehir'e taşındığı öğrenildi.

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