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Eskişehir'de yavruları ölen köpek, kediye annelik yapıyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 10 yavrusu ölen köpek, annesini kaybeden kedi yavrusuna sahip çıktı

Eskişehir'de yavruları ölen köpek, kediye annelik yapıyor
AA

Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ni mesken tutan ve çevre sakinlerinin Ceki ismini verdiği köpek, yavru kediye annelik yapıyor.

MAHALLENİN BEKÇİSİ

AA'nın haberine göre yuvasında battaniyenin üzerindeyken köpeğin yanına sokulan kedi, o nereye giderse peşinden ayrılmıyor.

Mahalle Muhtarı Mustafa Gökdağ, Ceki'nin mahallelerinin adeta bekçisi olduğunu söyledi.

"MUHTEMELEN KEDİNİN DE ANNESİ ÖLMÜŞ"

Köpeğin 10 yavrusunun doğumdan kısa süre sonra öldüğünü belirten Gökdağ, "O da bir yavru kedi buldu, ona annelik yapıyor. Hem mahallemizi bekliyor hem de ona annelik yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadar Ceki'ye bakıyoruz. Ceki sağ olsun, annelik duygusuyla yavruya bakıyor. Muhtemelen kedinin de annesi ölmüş" dedi.

Gökdağ, kediye annelik eden köpeğin herkesin dikkatini çektiğini sözlerine ekledi.

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