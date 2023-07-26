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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de yengesinin bebeğini kaçıran kadın Konya'da yakalandı

        Eskişehir'de yengesinin bebeğini kaçıran kadın Konya'da yakalandı

        Eskişehir'de yaşayan ablasının yanına gelen kadın, yengesinin 1 haftalık bebeğini kaçırdı. Gece herkes uyurken bebeği annesin yanından ayıran kadın, taksiyle kaçarken Konya'da yakalandı. Bebek ailesine teslim edilirken, kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:18
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        Misafirlikte yengesinin bebeğini kaçırdı
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        Eskişehir'de ablasının evinde kalan gelininin 1 haftalık bebeğini çalan kadın, bebeği Mardin'e götürmek isterken geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yakalandı. Bebek ailesine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Mardin'de oturan Hülya A. (44), yaklaşık bir hafta önce Eskişehir'de geliniyle birlikte oturan ablası N.A.'nın yanına gitti. Ablasının yanında bir hafta kalan Hülya A., dün akşam herkesin uyuduğu sırada ablasının gelininin bir hafta önce doğan erkek bebeğini alarak ticari taksiyle Mardin'e gitmek üzere kaçtı. Bir süre sonra uyanan aile bebeğin ve Hülya A.'nın olmadığını fark edince polise bebeklerinin kaçırıldığını ihbar etti. Polisin yaptığı araştırmada, bebeği kaçıran Hülya A.'nın 26 plakalı ticari taksi ile Konya istikametine gittiği tespit edildi. Hülya A.'nın içinde bulunduğu ticari taksi Konya'nın Akşehir ilçesi girişinde D-300 uygulama noktasında durduruldu. Araçta bulunan Hülya A. gözaltına alınırken, kaçırıldığı iddia edilen bebek kontroller için Akşehir Devlet Hastanesine götürülerek gerekli kontrolleri yapıldı. Bu sırada bebeğin ailesine de bilgi verildi. Eskişehir'den gelen bebeğin annesi E.A.'ya bebek teslim edildi. Emniyete götürülen Hülya A.'nın ilk ifadesinde ikiz çocuğunun öldüğünü, bu yüzden psikolojisinin bozuk olduğu için bebeği Mardin’e götürmek için kaçırdığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen Hülya A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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