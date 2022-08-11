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Eskişehir'de yüklü miktarda uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 39 kilo esrar ve 304 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Eskişehir'de yüklü miktarda uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!
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İHA

Eskişehir’de Hint keneviri yetiştirildiği ve yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu bilgileri doğrultusunda yapılan operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Mahmudiye ilçesinde Hint keneviri yetiştirildiği ve yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğuna dair bilgiler doğrultusunda çalışma yapıldı. Operasyon sonucunda S.T. isimli bir şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 39 kilo 30 gram gelen esrar maddesi, 304 kök Hint keneviri, 8 adet ortam aydınlatma cihazı, 3 adet vantilatör ve 1 adet ortam nemlendirme cihazı ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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