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Eskişehir'deki Büyükdere Mahallesi'ndeki bir evde, geçen yıl haziran ayında çıkan kavgada, bıçakla ağır yaralanan Ejder As, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, Bedirhan Alkan ve Emre Karakuş tutuklanmıştı. İlk duruşmada Bedirhan Alkan tahliye edilmişti.
İKİ SANIK İKİNCİ DURUŞMAYA ÇIKTI
Yeni alınan SIM kartın çalışmaması nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişiyi bıçakla öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Emre Karakuş (25) ve tutuksuz sanık Bedirhan Alkan (18) ile avukatları katıldı.
"ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM"
AA'da yer alan habere göre bir önceki duruşmada cinayetle ilgisi olmadığını öne sürerek tahliyesini talep eden tutuklu sanık Emre Karakuş, olay günü alkollü olduğunu iddia ederek, şunları söyledi:"Tekel bayisinden parasız alkol almaya kalktım. Maktul Ejder bana tekme tokat girişti. Tekel bayi işletmecisinden özür dileyip eve gittik. Belimdeki bıçaktan haberim bile yoktu. Eve gittiğimizde Ejder bana yine vurdu. Yere düştüm. Gerisini bilmiyorum. Alkollüydüm, hatırlamıyorum. Ejder beni zaten evde bıçakladı. Daha öncesinde de tokatlamıştı. Üzerime saldırdı. Bıçaklandıktan sonrasını hatırlamıyorum."
"TEKNİK TAKİPTEN KAÇMAK İÇİN SIM KART İSTEMİŞ"
Sanık Karakuş, olay günü maktul ile aynı evde olduklarını belirterek, şöyle devam etti: "Ben hastanede olayın şokundaydım. Sıcağı sıcağına savcılığa çıktım. Bedirhan'ın beni bıçakladığını söyledim. Fakat böyle bir şey olmadı. O gün Ejder bana 'hat almam gerekiyor, üzerine alabilir miyiz?' demişti. Borçları varmış. Benim de nüfus cüzdanım eskiydi. Bu yüzden hat alamadım. Faturasız hat istediğini öğrenince bir telefon bayisinden işlem yaptık ama bu işlem yarım kaldı. Çünkü nüfus cüzdanımdaki seri numaralar gözükmediği için hattı açmayacaklarını biliyordum. Ejder SIM kartı teknik takibe takılmamak için istemiş. Bunu daha sonra cezaevindeyken Ejder'in arkadaşlarından duydum. Uyuşturucudan hapse giren arkadaşları vardı. Ejder'in de adı dosyadaymış ama öldüğü için beyanı alınamamış. Olay günü de evde kavga ettik. Bana saldırdı ve bıçakladı. Bedirhan benim bıçaklandığımı gördü."
Sanıklardan Bedirhan Alkan ise suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederken, dosyayı karara bağlamak için duruşmayı erteledi.
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