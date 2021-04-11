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Eskişehir Demirspor, şampiyonluğunu tescillendirmek için TFF'ye gidiyor

Fenerbahçe'nin 1959 yılından önceki şampiyonluklarının tescili için başlattığı çalışmaların ardından Eskişehir Demirspor yöneticileri de benzer bir talep için harekete geçti. Eskişehir Demirspor Başkanı Gönül Cemoğlu, 1940 yılında elde ettikleri şampiyonluğun tescillenmesi için TFF'ye başvuracaklarını açıkladı

Eskişehir Demirspor, şampiyonluğunu tescillendirmek için TFF'ye gidiyor
İHA

Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesinde bulunan şampiyonlukların tescili için geçtiğimiz haftalarda gerekli çalışmaları başlatması gündem olmuştu. 1924-1959 yılları arasındaki ulusal organizasyonlardaki şampiyonluklarının, 1959 sonrası elde ettikleri 19 şampiyonluğa eklenmesini talep eden sarı- lacivertli ekibin Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, geçtiğimiz haftalarda içlerinde Eskişehir Demirspor’un da olduğu 1959 öncesi şampiyonlukları bulunan, Ankara Demirspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü kulüplerinin başkanlarıyla Ankara’da bir araya gelmişti.

Toplantında tek kadın başkan olarak yer alan Eskişehir Demirspor Başkanı Gönül Cemoğlu’na, Ali koç tarafından 1940’da Eskişehir Demirspor’un Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek elde ettiği şampiyonluğun gazete manşetleri hediye edildi.

Eskişehir Demirspor Başkanı Gönül Cemoğlu, toplantının çok yararlı olduğunu ve en kısa süre de şampiyonluğun tescili için çalışmalara başlayacaklarını aktardı.

Cemoğlu, "Fenerbahçe Kulübü yöneticileri, 1959 yılından önce Türkiye şampiyonluklarının, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tescili için bizi davet ettiler. Bununla ilgili olarak bir sunum düzenlediler. Ankara bölgesinden Ankara Demirspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Eskişehir Demirspor’u davet ederek bir brifing sundular. Ali Koç ile görüşmeler yapıldı. Kendilerinin TFF'ye müracaat ettiklerini ve bu konuda bizlerin müracaat etmesinin de uygun olacağını bildirdiler. Görüşmelerimiz gayet güzel ve olumlu geçti. Ali Koç’un önderliğinde bize de destek olacaklarını bildirdiler. Biz de çok mutlu olduk. Hukukçularımızla görüşüyorum ve hazırlıklarımızı tamamladık. Bu hafta içinde biz de TFF’ye müracaatımızı gerçekleştireceğiz. Haklarının aranması gerektiğini bildirerek biz de Ali Koç’a destek vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“SPORCULARIMIZIN ALIN TERLERININ YOK OLMAMASI İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ”

1940 tarihinde elde edilen şampiyonluğun tescillenmesi durumunda kulübün maddi ve manevi kazanç sağlayacağını dile getiren Eskişehir Demirspor Başkanı Gönül Cemoğlu, geçmişte verilen emeğin yok olmaması için çalışacaklarının altını çizdi. Cemoğlu, “Bu konuda başarıya ulaşırsak, manevi anlamda büyük bir desteği olacak ve maddi anlamda da getirisi olacak. 1940 yılında şampiyon olan sporcuların alın teri var burada. Ter dökmüşler. Fenerbahçe’yi 22 Eylül 1940 yılında Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda bir pazar günü bizim takım 3-1 yenmiş. Bunların bir alın teri var ve onun geri dönmesi gerekiyor diye düşünüyorum. 1940 yılında şampiyon olan sporcularımızın alın terlerinin ve emeğinin yok olmaması için çaba sarf ediyoruz. Bize böyle bir imkanı sağlayıp ev sahipliği yaptığı için Ali Koç’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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