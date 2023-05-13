ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Eskişehir başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Eskişehir ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ