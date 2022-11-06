Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen F. Ş., A.A.M., A.B., H.K. ve S.A. yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 99,33 gram metamfetamin, 2,51 gram esrar, 46 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.Ş., A.A.M., A.B. ve H.K. tutuklanırken, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-11-06 11:05:20
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