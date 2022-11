Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) gerçekleştirdiği sosyal konut projesinin tanıtımı kapsamında İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa Tanıtım TIR'ı Eskişehir'e getirildi. İl Müdürü Hikmet Çelik, Eskişehir'e 2 bin 599 konut için 100 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle hazırlanan sosyal konut projesinin tanıtımı için İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa Tanıtım TIR'ı, Eskişehir Valilik Meydanı'na geldi. Vali Erol Ayyıldız, Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile çok sayıda kişi, sanal gerçeklik gözlüğü (VR) ile evleri gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Eskişehir'de 1800'ü merkez, 799'u da ilçelerde olmak üzere toplam 2 bin 599 konut için 100 binin üzerinde başvuru yapıldığı belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız koordinasyonunda yürütülen 250 bin konut için memleketimizin her tarafından çok büyük bir ilgi var. Şu ana kadar 8 milyon civarında başvuru yapıldı. Başvuru süresi de uzatıldı. Bugün de Eskişehir'de halkımıza ne tür daire alacakları, kurada ne tür daire çıkacağı yönünde bir tanıtım yapılıyor. İlimizde 1800'ü merkez, diğer 799'u da ilçelerimizde olmak üzere 2 bin 599 konut için ayrılan kontenjan var. Yaklaşık 100 binin üzerinde bir başvuru var. Bugün birçok ilde kuralar çekiliyor. Yakında ilimiz de bu kuralara dahil olacak ve hak sahipleri kuralar dahilinde konutlarına kavuşacaklar. Şu an 3 bin 100'e yakın konutun Odunpazarı ilçesi Mamuca bölgesinde yapımı devam ediyor. Allah nasip ederse önümüzdeki 2023-2024 yılı içerisinde de hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ uzmanlarımız burada. Her türlü sorular karşısında cevapları verecekler. Aynı zamanda burada 3 boyutlu gözlüklerle kendilerine çıkacak konutların bire bir aynısını gezebilecekler" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

