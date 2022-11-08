Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de polisin uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen B.Ü. ve A.C.T. yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 644 gram esrar, 145,72 gram metamfetamin, 9 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 100 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp mahkemeye sevk edilen B.Ü. ile A.C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-11-08 11:13:19
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