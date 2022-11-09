Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de kavga ettiği C.D.G. (27) tarafından tabancayla vurulan Arda Yıldız (23), hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. C.D.G. ile Arda Yıldız arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.D.G., üzerinde taşıdığı tabancayla Arda Yıldız'a ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arda Yıldız'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nin morguna götürüldü.
Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli C.D.G.'yi Eskibağlar Mahallesi'nde düzenlendiği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-11-09 11:28:21
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