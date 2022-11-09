Yaralı akbaba ve atmaca, tedavilerinin ardından doğaya salındı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de yaralı halde bulunan akbaba ile atmaca, yaklaşık 1,5 ay süren tedavilerinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı halde buldukları bir akbaba ve bir atmacayı, tedavileri için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürdü. Burada veteriner hekimler tarafından tedavileri tamamlanan akbaba ve atmaca, kafeslerle getirildikleri ormanda yeniden doğaya bırakıldı.
Eskişehir Hayvanat Bahçesi yetkilisi, "Atmacanın kafa travması vardı. Yaralanmalar onu gösteriyor. Akbaba ise genç ve bu yılın yavrusuydu. O da yaralı halde geldi. 1,5 ay süren bakım ve tedavi sonunda tekrar doğaya bırakıyoruz. Umarız bundan sonra kendi doğalarında sağlıkla yaşamaya devam ederler" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-11-09 14:30:19
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