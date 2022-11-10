İşçiler ağaçlardan dökülen yapraklarla 'Minnetle anıyoruz' yazdı



Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda çalışan belediye işçileri, ağaçlardan dökülen yapraklarla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 84'üncü ölüm yıl dönümünde; 'Minnetle anıyoruz' yazdı. İşçilerden Hüseyin Taniş, "Her 10 Kasım bize bir yaprak dökümü" dedi.

Eskişehir'de Masal Şatosu ve Korsan gemisinin de bulunduğu Bilim Kültür ve Sanat Parkı, sonbaharda kavak ağaçlarından dökülen yapraklarla güzel görüntüler oluşturdu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı çalışan işçiler, topladıkları ağaçlardan dökülen yapraklarla Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. İşçiler, yapraklarla 'Minnetle anıyoruz' yazdı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası yaprakların üzerine Atatürk'ün fotoğrafını koyup, yazının altına kalp şekli yapan işçiler daha sonra çevresine dizilerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşçilerden Hüseyin Taniş, "Her 10 Kasım bize bir yaprak dökümü. Arkadaşlarımızla beraber bu yaprak dökümünde de 'Minnetle anıyoruz' şeklinde bir yazı yazarak Ata'mızı anmak istedik" diye konuştu.

Düğün öncesi bölgeye fotoğraf çektirmeye gelen damat Hüseyin Demirtaş, "Bu mutlu günümüzde böyle bir şeye tanık olmak bizim için de büyük bir şerefti. Belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Sizin aracılığınızla da Atatürk´ü saygıyla, minnetle anıyoruz" derken, gelin Buket Kır Demirtaş ise "Çok onur verici bir duygu. Bu ana tanıklık ettiğimiz için çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Seyitgazi Belediyesi personelleri ise ilçe merkezinde ağaçlardan düşen yaprakları çuvallara koyup, Cumhuriyet Meydanı'na getirdi. Belediye çalışanları daha sonra yapraklarla 'Atam izindeyiz' yazdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Caner AKSU

2022-11-10 12:26:08



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