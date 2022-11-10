Eskişehir'de 10 Kasım anması

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Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 84'üncü ölüm yıl dönümünde Eskişehir'de düzenlenen törenle anıldı.

Kentte 10 Kasım töreni, Vilayet Meydanı'nda yapıldı. Törene Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aydın Ünlüce ile çok sayıda kişi katıldı.

Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na konulmasının ardından saat 09.05'te çalan sirenle saygı duruşunda bulunuldu. Tramvaylar ve araçlar da 2 dakika durduruldu. Saygı duruşunun ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Valilik meydanındaki tören, Eskişehir Anadolu Lisesi Müdürü Rıfat Günday´ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ve Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin okudukları şiirlerden sonra Atatürk´ün kendi sesinden 10'uncu Yıl Nutku'nun yayımlanmasıyla sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-11-10 12:47:37



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