Eskişehir merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10'u kadın 30 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri , 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan şüphelilerin, devre mülk ve konut ilanları üzerinden ulaştıkları mağdurlara, mülklerini piyasa değerinin üzerinde satış vaadinde bulundukları ve mağdurların cep telefonlarına kurdukları dijital bankacılık uygulamasıyla yüklü miktarda kredi çekip kendi hesaplarına aktardıktan sonra uygulamayı silerek haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Gaziantep, Samsun, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Antalya, Balıkesir'in merkez ve Edremit ilçeleri ile Manisa'nın Akhisar ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde belirlenen 41 adrese düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 silah, bir miktar uyuşturucu, cep telefonları, GSM sim kartları, devre mülk sahiplerinin isimlerinin bulunduğu listeler, not defteri, ajanda, dizüstü bilgisayar, flash bellekler ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 30 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheliler arasında bulunan bir kadın, "Daha yapamadıklarımızı yapacağız" diye bağırdı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-11-11 10:46:27



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