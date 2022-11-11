Eskişehir'de 15 noktada 49 bin fidan toprakla buluşturuldu



Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, Milli Ağaçlandırma Günü'nde kent merkeziyle birlikte 15 noktada 49 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Yüzyılına Nefes' etkinliği kapsamında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği düzenlendi. Programa Vali Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program konuşmalarla devam etti. Vali Erol Ayyıldız, 2022 yılında Eskişehir'de 3 milyon 210 bin fidanın toprakla buluşacağını belirterek, "Eskişehir'imizde, Milli Ağaçlandırma Günü'ne özel olarak 15 ayrı yerde etkinlik yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük fidanlığına sahip olan ilimizde 2022 yılı için 3 milyon 210 bin adet fidan toprakla buluşturulacak. Bugün burada dikilen fidanlar da geleceğe yön verecek olan güçlü Türkiye'nin evlatları ile beraber büyüyüp yeşereceklerdir. Türkiye Yüzyılı'na hem toprağa diktiğimiz fidanlar, hem de karşımızda duran genç neslimiz nefes olacaklardır" diye konuştu.

Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ise, "Yaşadığımız küresel ısınma ve iklim değişiklikleri dolayısı ile teşkilatımız da kendini yenileyerek yeni projeler ile sürdürülebilir bir orman yönetimi hedeflemektedir. İlimiz genelinde 10 bin adedi şu ana bulunduğumuz sahaya olmak üzere toplam 15 noktada 49 bin fidanı toprakla buluşturarak hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na nefes olacağız" dedi.

Ardından Vali Ayyıldız ve beraberindekiler öğrencilerle fidan dikimi yaptı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Caner AKSU

2022-11-11 14:58:01



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