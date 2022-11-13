Eskişehir'de silahlı, bıçaklı kavga; 1 ölü, 5 yaralı



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı, silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Olay, gece saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence merkezinde iş yeri çalışanları ile müşteri olarak gelen grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Uğur Çolak (29), Enes A. (27), Engin T. (30), Melikhan G. (24) ve Ömer Y. (22) bıçakla, Buket A. (22) ise tüfekle yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur Çolak, yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olay ile ilgili 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-11-13 13:14:35



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