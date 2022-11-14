Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde geri sayım yapan bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde geri sayım yapan bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında

DHA

Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde geri sayım yapan bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı belirtilen bir kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin yaşadığı Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'ndeki evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan kadın, gözaltına alındı.
Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.  (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTANCaner AKSU
2022-11-14 19:14:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen kadın yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen ...
Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
EESOB Başkanı Birsen'den Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'nda düzenleme talebi
YEREL HABERLER EESOB Başkanı Birsen'den Perakende Ticaretin ...
Şehirdeki eğitim kurumlarının atıl malzemeleriyle köy okullarını donatıyorlar
YEREL HABERLER Şehirdeki eğitim kurumlarının atıl malzemeleriyle köy ...
Eskişehir'de lokantacılar KDV indirimi talep ediyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de lokantacılar KDV indirimi talep ediyor
Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü ...
Eskişehir'de silahlı, bıçaklı kavga; 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de silahlı, bıçaklı kavga; 1 ölü, 5 yaralı
Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 ...
Eskişehir'de misafir olduğu evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de misafir olduğu evden hırsızlık yaptığı ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR&#039;DE &#039;ÇÖK- KAPAN-TUTUN&#039; DEPREM ANI TATBİKATI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR'DE 'ÇÖK- ...
(Görüntülü) OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN BELEDİYE OTOBÜSÜ DUVARA DA ÇARPTI 10 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN BELEDİYE OTOBÜSÜ ...
Otomobille çarpışan belediye otobüsü duvara da çarptı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan belediye otobüsü duvara da ...
Eskişehir'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı, ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU: TÜRKİYE&#039;DEKİ TERÖRİST SAYISI 120&#039;NİN ALTINA DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU: TÜRKİYE'DEKİ TERÖRİST ...
İçişleri Bakanı Soylu, Eskişehir'de şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Eskişehir'de şehit ailesini ...
İçişleri Bakanı Soylu, Eskişehir'de AK Parti Teşkilat Akademisi'nde konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Eskişehir'de AK Parti Teşkilat ...
Eskişehir'de sanatçı Özlem Kanat Örneksoy'un "Çözgü" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de sanatçı Özlem Kanat Örneksoy'un "Çözgü" ...
Eskişehir'de 4 firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 4 firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de evden ziynet eşyası hırsızlığının şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de evden ziynet eşyası hırsızlığının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.