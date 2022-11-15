Eskişehir'de, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 17 şüpheli adliyede



Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de bir eğlence mekanında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 13 Kasım'da Hoşnudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence merkezinde iş yeri çalışanları ile müşteri olarak gelen grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Uğur Çolak (29), Enes A. (27), Engin T. (30), Melikhan G. (24) ve Ömer Y. (22) bıçakla, Buket A. (22) ise tüfekle yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur Çolak, yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Caner AKSU

2022-11-15 11:51:06



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