2 kişiyi tüfekle rehin alan sanık: Eylemlerim yanlış anlaşıldı



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, silah zoruyla gasbettiği komşusunun aracıyla gittiği akaryakıt istasyonunda çalışan Halit Aladağ ile yoldan geçen İrfan Poltara'yı tüfekle rehin aldıktan sonra jandarma tarafından bacağından vurularak yakalanan Sabahattin Yenigün (22), ilk kez hakim karşısına çıktı. Yenigün, savunmasında, "Yapmış olduğum eylemler yanlış anlaşıldı. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermekten dolayı çok üzgün ve pişmanım" dedi.

Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde oturan Sabahattin Yenigün, mart ayında komşusu Ferit Takan'ı silahla tehdit edip, 26 ABV 768 plakalı otomobilini gasbetti. Araçla ilçedeki akaryakıt istasyonuna giden Yenigün, çalışanlardan Halit Aladağ'ı da tüfek zoruyla araca bindirip, Mesudiye Mahallesi'ne döndü. Yenigün, mahallede yoldan geçen İrfan Poltara'yı da ayağından yaralayıp, rehin aldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Eskişehir Jandarma Komando Bölüğü'nün yanı sıra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi. Tüm uyarılara karşın teslim olmayan Yenigün, bacağından vuruldu. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yenigün, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Sabahattin Yenigün hakkında soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı iddianameyle 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açtı. İddianamede Yenigün için 'öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 53 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada tutuklu sanık Sabahattin Yenigün, hazır bulundu. Yenigün, savunmasında, "Benim hasımlarım olduğu için evimde ruhsatsız tüfek bulunduruyorum. O gün kız kardeşimin İstanbul'a kaçtığı ya da kaçırıldığı yönünde telefon alınca tedirgin oldum. Hasımlarımın kız kardeşime zarar vereceğini düşünerek tüfeği alıp dışarı çıktım. Zaman kaybederim, diye komşum Ferit'ten aracını istedim. Ferit'in arabasını yağmalamış değilim. Suç kastıyla hareket etmedim. Başlangıçtan itibaren bende hiç suç kastı yoktu ama yapmış olduğum eylemler yanlış anlaşıldı. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermekten dolayı bende çok üzgün ve pişmanım. Ben yakalandığım sırada 4 tane kurşun yedim" diye konuştu.

Duruşmaya katılan mağdurlar ise sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocak 2023'e erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-11-15 17:44:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.