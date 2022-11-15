Eskişehir'de, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 17 şüpheli adliyede (2)

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de bir eğlence mekanında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavganın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Oğulcan E. ile yabancı uyruklu Bugnet R. tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)-

2022-11-15 20:08:43



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