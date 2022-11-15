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Eskişehir'de, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 17 şüpheli adliyede (2)

DHA

Eskişehir'de, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 17 şüpheli adliyede (2)


2 KİŞİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de bir eğlence mekanında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavganın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Oğulcan E. ile yabancı uyruklu Bugnet R. tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)-
2022-11-15 20:08:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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