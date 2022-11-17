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Kurtulmuş: Teröre destek kesilsin, 10 günde dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü kalmaz (2)

DHA

Kurtulmuş: Teröre destek kesilsin, 10 günde dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü kalmaz (2)


`500 BİN SURİYELİ MEMLEKETLERİNE DÖNDÜ´
AK Parti Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, basın buluşmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdari İktisadi Bilimler Fakültesi Medeniyet Kulübü tarafından düzenlenen `Türkiye´yi Yarınlarına Taşımak´ isimli konferansa katıldı. Kurtulmuş´un yanı sıra konferansta AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, İl Başkanı Zihni Çalışkan, Osmangazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Demiral, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı.
Göç krizine değinerek Avrupa ülkelerini, göçmenlere karşı duyarsız oldukları gerekçesiyle eleştiren AK Parti'li Kurtulmuş, Türkiye´de yaşayan 500 binin üzerindeki Suriye vatandaşının da memleketlerine döndüğünü söyledi. Dünyadaki göç ve göçmen meselesinin bütün ülkeleri ilgilendirdiğini kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi: 
"Özellikle göç rotaları üzerinde olan Türkiye gibi ülkeleri daha fazla ilgilendirir. Yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. İnşallah en kısa zamanda Suriyeliler 500 küsur bini memleketlerine gitti. İnşallah geri dönüşleri sağlanacaktır. Bunlar da orada güvenli bölgeler oluşturuldukça yerlerine gidecektir ama burada özellikle üzerimizde durmamız gereken mesele şudur. Bazı batı ülkeleriyle bizim bir şekilde göç konusunda görüş ayrılığımız var. Biz bu uluslararası göç meselesini, bir sebep olarak ele almıyoruz. Uluslararası göç meselesi sadece sonuçtur. Bir örnek vereyim. Afganistan´ın önce Ruslar sonra Irak, Amerika tarafından işgali olmasaydı Afganlı insanlar çoluk çocuk ölümü göze alarak dünyanın farklı ülkelerine gitmek isterler miydi? Sadece bu faktörü değiştirin. Orada Afgan halkı kendi bölgelerinde yabancı işgal olmadan yaşasaydı, Afganistan´dan göç meselesi olmayacaktı. Afrika´da bu kadar büyük yoksulluk olmasaydı, oradaki insanlar her türlü riski göze alarak, Akdeniz üzerinden Avrupa´ya geçmek için hayatlarını riske atarlar mıydı? Yine aynı şekilde Suriye paramparça hale getirilmese terör örgütlerinin cenneti, operasyon alanı haline getirilmeseydi Suriye´den yaklaşık 8 milyona yakın insan ülkesini terk etmek zorunda kalır mıydı? Dolayısıyla batılılar büyük oranda, bu anlamda göç ve göçmen meselesini bir sebep neden olarak alıyorlar, `Bu göçmenler neden bize geldi´ diye bakıyorlar. Biz ise göç meselesinin birçok sosyoekonomik, politik ve askeri gelişmelerin bir sonucu olduğu kanaatindeyiz. Bu sebepler kalkmadan o sonucu düzeltemezsiniz." 
`TÜRKİYE OLARAK OLAĞANÜSTÜ İNSANLIK DERSİ VERDİK´
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği´nin (UNHCR) göçü önleme konusunda yetersiz olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Gıda Örgütü´nün de görevlerini yerine getirmediğini söyledi. Türkiye´nin özellikle göç konusunda diğer ülkelere insanlık dersi verdiğini kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu: 
"Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği var, çalışıyor ama parası yok pulu yok. Bir proje ofisi gibi çalışıyor. Bir gücü yok. Madem dünyadaki küresel göç meselesini önleyeceksiniz, gelin zengin ülkeler her biriniz gayrisafi milli hasılanızın belli oranında bir uluslararası bir fon kurun ve bu göçmenlerin mevcut sorunlarının aşılması için ya da göçmen meselesinin kökten çözülmesi için gayret sarf edin. Biz Türkiye olarak burada olağanüstü bir insanlık dersi verdik. Milletimizden Allah razı olsun. Her uluslararası toplantıda `Aferin, teşekkür ederiz, Türkiye´nin katkılarından dolayı minnettarız´ derler. 'Hadi buyurun, işin ucundan biraz da siz tutun, siz de destek olun ve siz de yardımcı olun' dendiği zaman hiçbir şey yapmazlar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği çalışmaz. 'Dünya Sağlık Örgütü' diye bir şey var. Dünya Sağlık Örgütü´nün pandemiyle ilgili herhangi bir şey yapabildiğini, başarılı bir uygulaması olduğunu gördünüz mü? Dünyanın yoksul bölgelerinin aşıya ulaşması konusunda dahi temennilerde bulundular. İyi niyetli ifadeleri oldu, ellerindeki güç bu kadar. Hiçbir şey yapamadılar. Dünya Gıda Örgütü´nün Afrika´daki kıtlık ve kuraklıkla uğraşma konusunda Afrika halkına yardımcı olan bir çabasını veya sonuç aldığı bir projesini gördünüz mü? Çünkü böyle kurulmamış sistem. 'Birleşmiş Milletler' diye koca devasa bir kurum var. 'Güvenlik Konseyi' diye bir şey var. Allah rızası için Güvenlik Konseyi´nin çözebildiği bir tek çatışmanın, bir tek savaşın veya barışı sağladığı bir tek yerin, bölgenin olduğunu gördünüz mü? Çünkü dünyadaki bütün bu kurum ve kuruluşlar 2'nci Dünya Savaşı´nın şartları içerisinde oluşmuş, galip devletlerin tahakkümünü artırmak için tasarlanmış." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2022-11-17 17:03:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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