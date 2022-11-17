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Kurtulmuş: Teröre destek kesilsin, 10 günde dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü kalmaz (3)

DHA

Kurtulmuş: Teröre destek kesilsin, 10 günde dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü kalmaz (3)


DANIŞMA MECLİSİNDE KONUŞTU
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi´ndeki konferansın ardından bir otelde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Kurtulmuş´un yanı sıra meclis toplantısında AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile İl Başkanı Zihni Çalışkan, ilçe belediye başkanlarıyla partililer yer aldı. Numan Kurtulmuş salonda partililer tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Taksim´deki terör saldırına değinerek şüphelilerin gözaltında alındığını hatırlatan Kurtulmuş, saldırının arkasındakilerin soruşturma sonunda ortaya çıkarılacağını söyledi. Kurtulmuş, "Ortadoğu´da ta Yemen´e kadar giden coğrafya, Fas´a Tunus´a kadar giden coğrafyaya bakın. Orada da kıyametler kopuyor. Terör örgütleri vasıtası ile birileri bu coğrafyadaki nüfuzunu artırmak ve bu bölgelerin halklarını bölmek istiyor. Taksim´de Beyoğlu İstiklal Caddesi´nde patlatılan bomba, sadece bombacı, cani, katil birisinin ya da arkasındaki bir terör örgütünün işi olmadığını sizde biliyorsunuz. Cümle alem biliyor, öyle mi? Çok şükür buna karışanlar yakalandı. İnşallah hepsi sonuna kadar yakalanacak ve arkasındaki esas güçler ortaya çıkarılacaktır" dedi.
`BİZİM DERDİMİZ KUKLA İLE DEĞİL, KUKLACI İLEDİR´
Terör örgütlerine destek verenlerin bilindiğini kaydeden Kurtulmuş şunları söyledi:
"Sormamız gereken soru şudur; Bu terör örgütlerine kim imkan hazırlıyor? Bunlara kim silah veriyor? Bunlara kim lojistik destek veriyor, istihbarat desteği veriyor? Hatta ve hatta kimler bunlara ülkelerinde yer açarak siyasi faaliyetler yapmasını sağlıyor? Afrika´da bir lokma ekmeği, bir bardak temiz suyu olmayan insanların eline binlerce dolarlık silahları verip kim terör örgütlerini kurduruyor? Hemen burnumuzun dibinde, 3 ay içinde DEAŞ denilen bir örgütü ortalığa salarak Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Sünnilerin, Şiilerin arasına birtakım fitneler sokmayı kim planlıyor? Bu PYD´ye, YPG´ye, adı ne olursa olsun bu örgütlere binlerce TIR dolusu silahı kim temin ediyor? Bunlara bir şekilde askeri eğitim adı altında, bu terör örgütünün insanlarına kimler destek veriyor? Bizim milletimiz ferasetlidir. Neyin ne olduğunu biliyor. Bunların her birisini görüyor. Bizim derdimiz kukla ile değil, kuklacı iledir"
Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından partililerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurtulmuş, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısının ardından Eskişehir´den ayrıldı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU
2022-11-17 22:11:48

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