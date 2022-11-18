Park halindeki hafif ticari araç yandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, çıkan yangında demir yığınına döndü.

Osmaniye Mahallesi'nde oturan M.E.A., dün kendisine ait hafif ticari araçla tarlasına gitti. M.E.A.'nın tarlasını kontrol ettiği sırada, park halindeki aracının motor bölümü alev aldı. Kısa sürede aracı saran alevler, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-11-18 11:15:44



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