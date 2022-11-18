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Türkiye'de 10 ayda 1872 kişi, trafik kazalarında öldü

DHA

Türkiye'de 10 ayda 1872 kişi, trafik kazalarında öldü


Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ekim ayında meydana gelen 43 bin 532 trafik kazasında 17 bin 818 kişi yaralanırken, 190 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 10 ayında ise kazalarda ölenlerin sayısı, 1872'ye yükseldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ekim ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri ve mobese kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Türkiye genelinde 170´i ölümlü, 17 bin 818´i yaralanmalı, 25 bin 544´ü hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 532 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 26 bin 221 kişi yaralandı, 190 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 10 ayında, trafik kazalarında ölenlerin sayısı ise 1872´ye çıktı.
Ekim ayında en çok kaza trafik kazası, İstanbul'da oldu. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı ve hasarlı toplam 5 bin 661 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın meydana geldiği şehirler ise Ardahan, Tunceli, Hakkari ve Bayburt oldu. Ekim ayında 22 bin 618 sürücü, alkollü olarak araç kullanırken yakalandı; denetimlerde 1 milyon 816 bin 131 trafik cezası uygulandı, 173 bin 126 araç ise trafikten menedildi.
BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022'nin ilk 10 ayında trafikteki ölümlü kazaların, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,9 azaldığını açıklayarak, "'Trafikte Sıfır Can Kaybı' hedefimizle kazalardaki ölümler ve yaya ölümleri azalıyor. 20212022 ilk 10 ayları karşılaştırması; 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kaza oranı yüzde 12,9, hayatını kaybeden sayısı yüzde 7,6 azaldı. Kazalardaki ölüm oranı, 100 binde 6. Trafikte her yıl daha iyiye" demişti. 
KAZALAR MOBESEDE
Trafik Başkanlığı, ekimde Amasya, Bayburt, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kütahya, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat´ta meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini de paylaştı.
Kazalarda en sık görülen sürücü hataları ise Trafik Başkanlığı'nca şöyle sıralandı:
"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-11-18 12:01:22

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