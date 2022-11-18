Anahtarına içeride unuttuğu 5´inci kattaki evine balkondan girmeye çalışırken düşüp öldü

Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de 5´inci kattaki dairesinin anahtarını içeride unutan Asuman Eyiol (60), merdiven penceresinden evinin balkonuna geçmek isterken dengesini kaybedip, düşerek yaşamını yitirdi.
Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi, Vali Ali Fuat Güven Caddesi´ndeki bir sitede oturan Asuman Eyiol, önceki gün akşam saatlerinde alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. Eyiol, 6 katlı apartmanın 5´inci katındaki dairesinin anahtarını içeride unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine Eyiol, içeri girmek için merdiven penceresinden evinin balkonuna geçmek istedi. Ancak bu sırada dengesini kaybeden Eyiol, 5´inci kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Asuman Eyiol´un hayatını kaybettiği belirlendi.
Asuman Eyiol´un cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde yapılan otopsinin ardından dün yakınları tarafından teslim alındı. Eyiol, Vişnelik Mahallesi Beyazıt Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Caner AKSU
2022-11-18 13:11:57
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