Duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkıp duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Kadir Deniz (21), yaşamını yitirdi, yanındaki Hüseyin Ç. ise yaralandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Tepebaşı İlçesi Keskin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kadir Deniz'in kullandığı 26 ALL 593 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada, Kadir Deniz ile yanındaki Hüseyin Ç., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kadir Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-11-19 13:32:08



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