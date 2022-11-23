'Laf atma' kavgasında Kerem´i öldüren sanığa indirimle 20 yıl hapis



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 'laf atma' meselesinden kavga ettiği Kerem Demir´i (17) bıçaklayarak öldüren Onur Özmen (19), tutuklu yargılandığı davada, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı´ndaki kafede meydana geldi. Onur Özmen, `laf atma´ meselesinden kavga ettiği Kerem Demir´i bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Demir, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demir, 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Onur Özmen, polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Özmen, çıkarıldığı hakimlikçe `kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklandı.

Hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle Eskişehir 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açılan Onur Özmen, dün karar duruşmasına çıkarıldı. Mahkemede son savunmasını yapan sanık Özmen, kavgada kendisini savunmak için bıçak kullandığını öne sürerek, "Ben kimseyi kasten öldürmedim. Kimseyi bıçaklayıp bıçaklamadığımı bilmiyorum. Olay sırasında başım öne eğikti. Gözlüğüm yere düştü. Kendimi savunmak için bıçağı birkaç kez salladım; denk geldi mi, bilmiyorum. Adalete güveniyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Onur Özmen´i haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayarak 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-11-23 11:51:11



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