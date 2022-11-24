Öğrencilerini, su borularından yaptığı engelli parkuruyla yarışlara hazırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerini, su borularından yaptığı engelli parkuruyla yarışlara hazırlıyor

DHA

Öğrencilerini, su borularından yaptığı engelli parkuruyla yarışlara hazırlıyor


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ALPU (Eskişehir), (DHA)ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde, beden eğitimi öğretmeni Orhan Demir (38), aralarında mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının da yer aldığı öğrencilerden oluşturduğu kız-erkek atletizm takımlarını, su borularından hazırladığı engelli koşu parkurlarıyla yarışlara hazırlıyor. Demir, "Devamsızlık sorunu olan öğrencilerimizi atletizm sayesinde okulumuza kazandırdık. Velilerimiz, mevsimlik tarım işleri bittikten sonra çocuklarını okula göndermeye başladılar. Yarışlara ise su borularından çocukların antrenmanlarda kullanacağı engeller yaparak hazırlanıyoruz" dedi.
Alpu Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda okul müdürü olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Orhan Demir, 7 yıldır çalıştığı okulda aralarında mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının da yer aldığı öğrencilerden kız ve erkek atletizm takımı kurdu. Atletizm antrenörlüğü ve atletizm il hakemliği de yapan Demir, öğrencilerini su borularından hazırladığı engelli koşu parkurlarıyla yarışlara hazırlıyor. Haftanın belirli günleri okula yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanda koşu çalışmalarını yapan öğrenciler, çim sahada ise antrenmanlarını tamamlıyor.
'ÇOCUKLARIMIZI OKULA KAZANDIRDIK'
Okullarında devamsızlık sorunu olan çok sayıda öğrencilerinin olduğunu belirten Demir, "Okulumuzun öğrencileri genelde dezavantajlı bölgenin çocukları. Amacımız onları hayata kazandırmak, eğitim-öğretimlerini iyileştirmek ve vatanımıza, milletimize daha faydalı sporcular olmalarını sağlamak. Bu çocukların kaybolmalarına göz yumamayız. Bir şekilde kazanmamız gerekiyor. Bunun da en iyi yolu eğitim-öğretimden ve spordan geçiyor. Bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Devamsızlık sorunu olan öğrencilerimiz vardı. Atletizm sayesinde bunun önüne geçtik. Çocuklarımızı okulumuza kazandırdık. Velilerimiz, mevsimlik tarım işleri bittikten sonra çocuklarını okula göndermeye başladı. Öğrencilerimiz de okula severek devam ediyor. Bu konuda ailelerinin de desteği ile ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.
'SU BORULARINDAN ENGELLER YAPTIK'
"İlk geldiğim sene imkansızlıklar ve malzeme eksiğimiz vardı. Öncelikle elimizdeki malzemeleri değerlendirdik" diyen Demir, şöyle konuştu:
"Su borularından çocukların antrenmanlarda kullanacağı engeller yaptık. Okul sporları branşında yüksek atlama, engelli koşular, uzun ve kısa mesafe koşuları gibi birçok branşta öğrenci yetiştirmeye çalıştık. Dolayısı ile pek çok malzeme eksiğimiz oldu. Belediyenin imkanları ile kum getirttik ve okulumuzun alanına uzun atlama sahası inşa ettik. Antrenman alanı olarak ilçemizdeki spor tesisini kullanıyoruz. 7 senedir Alpu'da okul sporları takımları bünyesinde müsabakalara katılıyoruz. İl ve bölgesel düzeyde derecelerimiz var. Türkiye finaline çıkan okul takımımız var. Atletizmi Alpu'ya yaymak, öğrencilerimizin sevmelerini ve ülke sporuna bu konuda fayda sağlamak amacındayız. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Kaymakamlığımızın ve okulumuz idaresi ve diğer öğretmen arkadaşlarımın destekleri ile bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Öncelikle il derecesi yapmak istiyoruz. Çünkü bizim rakiplerimiz oldukça güçlü. Rakibimiz olan okullar her sene ilk üçte kürsüye çıkan takımlar olduğu için, biz de onlarla beraber mücadele etmeye çalışıyoruz. Amacımız tabii ki Türkiye şampiyonluğu ya da en azından ilk üçe girerek, okulumuza bir kupa kazandırmayı hedefliyoruz."
'CİRİTTE ÇOK İDDİALIYIM'
7'inci sınıf öğrencisi Hale Nur Ersoy (12), öğretmeninin sayesinde özgüven kazandığını belirterek, "Yıldız kızlar takımındayım. Top atmada il birinciliğim var. Şu an cirit atma ile ilgileniyorum. Ciritte çok iddialıyım. Önce Eskişehir'de il birincisi olmayı, sonra Türkiye şampiyon olmayı kafama koydum. Orhan öğretmenim çok iyi biri, bana özgüvenimi kazandırdı. Türkiye şampiyonluğuna Orhan öğretmenim ile gideceğim" dedi.
8'inci sınıf öğrencisini Osman Memiş (13) ise, "3 yıldır gülle atma sporu yapıyorum. Bu spora Orhan öğretmenimin teşviki ve becerilerime güvenerek başladım. Bu sene yarışmalara katılacağım. Öğretmenimiz yarışmalara katılıp iyi derecelerle kendimizi gösterebilmemiz için çok çaba gösteriyor. İleride hedefim gülle sporunun yanında yazılım mühendisliği yapmak. Bunun için çalışıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-11-24 11:22:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 3 ...
(Görüntülü) ÖĞRENCİLERİNİ, SU BORULARINDAN HAZIRLADIĞI ENGELLİ PARKURUYLA YARIŞLARA HAZIRLIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖĞRENCİLERİNİ, SU BORULARINDAN ...
Eskişehir'de olası su zammı öncesi uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Eskişehir'de olası su zammı öncesi uzun kuyruklar ...
AK Parti İl Başkanı Çalışkan, şebeke suyuna zam yapılması girişimine tepki gösterdi
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Çalışkan, şebeke suyuna zam ...
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli ...
Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli ...
Eskişehir'de firari hükümlü, hırsızlık için girdiği evde yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de firari hükümlü, hırsızlık için girdiği ...
Eskişehir'de cinsel istismar sanığına 27 yıl 2 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Eskişehir'de cinsel istismar sanığına 27 yıl 2 ay ...
'Laf atma' kavgasında Kerem´i öldüren sanığa indirimle 20 yıl hapis
YEREL HABERLER 'Laf atma' kavgasında Kerem´i öldüren sanığa ...
Eskişehir'de "laf atma" tartışmasında lise öğrencisini öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Eskişehir'de "laf atma" tartışmasında lise ...
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 15 şüpheli ...
Sivrihisar'da obezite ve diyabete dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi
YEREL HABERLER Sivrihisar'da obezite ve diyabete dikkati çekmek için ...
Eskişehir'de geleceğin şefleri, öğrenciler için yemek hazırlıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de geleceğin şefleri, öğrenciler için yemek ...
Eskişehir'de kumar operasyonunda 49 kişiye para cezası verildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de kumar operasyonunda 49 kişiye para ...
Sakarya Nehrinin çevresi sonbahar renkleriyle ilgi görüyor
YEREL HABERLER Sakarya Nehrinin çevresi sonbahar renkleriyle ilgi ...
Eskişehir'de otomobil çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de otomobil çaldıkları iddia edilen 2 ...
Eskişehir'de 91 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 91 düzensiz göçmen yakalandı
(Görüntülü) BARLAR SOKAĞINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARLAR SOKAĞINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
BARLAR SOKAĞINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
YEREL HABERLER BARLAR SOKAĞINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Eskişehir'de 11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 11 hırsızlık olayının şüphelisi ...
Barlar sokağında silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Barlar sokağında silahlı kavga: 2 yaralı
Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.