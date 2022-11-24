Öğrencilerini, su borularından yaptığı engelli parkuruyla yarışlara hazırlıyor



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ALPU (Eskişehir), (DHA)ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde, beden eğitimi öğretmeni Orhan Demir (38), aralarında mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının da yer aldığı öğrencilerden oluşturduğu kız-erkek atletizm takımlarını, su borularından hazırladığı engelli koşu parkurlarıyla yarışlara hazırlıyor. Demir, "Devamsızlık sorunu olan öğrencilerimizi atletizm sayesinde okulumuza kazandırdık. Velilerimiz, mevsimlik tarım işleri bittikten sonra çocuklarını okula göndermeye başladılar. Yarışlara ise su borularından çocukların antrenmanlarda kullanacağı engeller yaparak hazırlanıyoruz" dedi.

Alpu Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda okul müdürü olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Orhan Demir, 7 yıldır çalıştığı okulda aralarında mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının da yer aldığı öğrencilerden kız ve erkek atletizm takımı kurdu. Atletizm antrenörlüğü ve atletizm il hakemliği de yapan Demir, öğrencilerini su borularından hazırladığı engelli koşu parkurlarıyla yarışlara hazırlıyor. Haftanın belirli günleri okula yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanda koşu çalışmalarını yapan öğrenciler, çim sahada ise antrenmanlarını tamamlıyor.

'ÇOCUKLARIMIZI OKULA KAZANDIRDIK'

Okullarında devamsızlık sorunu olan çok sayıda öğrencilerinin olduğunu belirten Demir, "Okulumuzun öğrencileri genelde dezavantajlı bölgenin çocukları. Amacımız onları hayata kazandırmak, eğitim-öğretimlerini iyileştirmek ve vatanımıza, milletimize daha faydalı sporcular olmalarını sağlamak. Bu çocukların kaybolmalarına göz yumamayız. Bir şekilde kazanmamız gerekiyor. Bunun da en iyi yolu eğitim-öğretimden ve spordan geçiyor. Bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Devamsızlık sorunu olan öğrencilerimiz vardı. Atletizm sayesinde bunun önüne geçtik. Çocuklarımızı okulumuza kazandırdık. Velilerimiz, mevsimlik tarım işleri bittikten sonra çocuklarını okula göndermeye başladı. Öğrencilerimiz de okula severek devam ediyor. Bu konuda ailelerinin de desteği ile ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

'SU BORULARINDAN ENGELLER YAPTIK'

"İlk geldiğim sene imkansızlıklar ve malzeme eksiğimiz vardı. Öncelikle elimizdeki malzemeleri değerlendirdik" diyen Demir, şöyle konuştu:

"Su borularından çocukların antrenmanlarda kullanacağı engeller yaptık. Okul sporları branşında yüksek atlama, engelli koşular, uzun ve kısa mesafe koşuları gibi birçok branşta öğrenci yetiştirmeye çalıştık. Dolayısı ile pek çok malzeme eksiğimiz oldu. Belediyenin imkanları ile kum getirttik ve okulumuzun alanına uzun atlama sahası inşa ettik. Antrenman alanı olarak ilçemizdeki spor tesisini kullanıyoruz. 7 senedir Alpu'da okul sporları takımları bünyesinde müsabakalara katılıyoruz. İl ve bölgesel düzeyde derecelerimiz var. Türkiye finaline çıkan okul takımımız var. Atletizmi Alpu'ya yaymak, öğrencilerimizin sevmelerini ve ülke sporuna bu konuda fayda sağlamak amacındayız. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Kaymakamlığımızın ve okulumuz idaresi ve diğer öğretmen arkadaşlarımın destekleri ile bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Öncelikle il derecesi yapmak istiyoruz. Çünkü bizim rakiplerimiz oldukça güçlü. Rakibimiz olan okullar her sene ilk üçte kürsüye çıkan takımlar olduğu için, biz de onlarla beraber mücadele etmeye çalışıyoruz. Amacımız tabii ki Türkiye şampiyonluğu ya da en azından ilk üçe girerek, okulumuza bir kupa kazandırmayı hedefliyoruz."

'CİRİTTE ÇOK İDDİALIYIM'

7'inci sınıf öğrencisi Hale Nur Ersoy (12), öğretmeninin sayesinde özgüven kazandığını belirterek, "Yıldız kızlar takımındayım. Top atmada il birinciliğim var. Şu an cirit atma ile ilgileniyorum. Ciritte çok iddialıyım. Önce Eskişehir'de il birincisi olmayı, sonra Türkiye şampiyon olmayı kafama koydum. Orhan öğretmenim çok iyi biri, bana özgüvenimi kazandırdı. Türkiye şampiyonluğuna Orhan öğretmenim ile gideceğim" dedi.

8'inci sınıf öğrencisini Osman Memiş (13) ise, "3 yıldır gülle atma sporu yapıyorum. Bu spora Orhan öğretmenimin teşviki ve becerilerime güvenerek başladım. Bu sene yarışmalara katılacağım. Öğretmenimiz yarışmalara katılıp iyi derecelerle kendimizi gösterebilmemiz için çok çaba gösteriyor. İleride hedefim gülle sporunun yanında yazılım mühendisliği yapmak. Bunun için çalışıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-11-24 11:22:16



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