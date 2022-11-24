Eskişehir'de su zammı öncesi, yükleme noktalarında uzun kuyruk (2)

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TOPLANTI YARINA ERTELENDİ

Eskişehir´de zam içeren şebeke suyu tarife değişikliğinin görüşüleceği Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü genel kurulu, AK Parti'li üyelerin katılmaması ve yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yarına ertelendi. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)-

2022-11-24 18:13:06



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